ФСБ задержала в Челнах последователя экстремистской организации «Правый сектор»*

Сотрудники ФСБ задержали в Набережных Челнах 45-летнего местного жителя, которого подозревают в связи с украинской экстремистской организацией «Правый сектор» *. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

У правоохранителей есть основания полагать, что челнинец хотел уехать на Украину, где планировал присоединиться к неонацистским боевым группировкам и воевать против ЛНР и ДНР.

Для этих целей он искал в интернете информацию о ведении боевых действий, а также изучал правила обращения с оружием.

Ожидается, что сегодня суд изберет челнинцу меру пресечения.

По данным источника «Татар-информ», задержанный трудится штамповщиком на челнинском заводе «СП-Деталь».

*экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России