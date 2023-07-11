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ФСБ задержала уроженца Пермского края, оказывавшего финансовую помощь ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали уроженца Пермского края, который оказывал украинским войскам финансовую помощь. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сотрудник одного из российских коммерческих банков, осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет одной кредитно- финансовой организаций Украины в целях приобретения для ВСУ беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности РФ», – указано в сообщении.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о госизмене, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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