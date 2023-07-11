ФСБ задержала уроженца Пермского края, оказывавшего финансовую помощь ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Пермского края, который оказывал украинским войскам финансовую помощь. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сотрудник одного из российских коммерческих банков, осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет одной кредитно- финансовой организаций Украины в целях приобретения для ВСУ беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности РФ», – указано в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о госизмене, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.