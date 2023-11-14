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Происшествия 14 ноября 2023 10:00

ФСБ задержала укронациста, планировавшего теракт в Челябинске

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Сотрудники ФСБ в Челябинске задержали сторонника украинских националистов, который готовил теракт с использованием самодельных зажигательных гранат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

Как указано в сообщении, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт».

По предварительным данным управления, мужчина является сторонником идеологии украинской националистической организации. Для совершения теракта он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления.

#подготовка теракта
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