ФСБ задержала троих подростков, которые устроили диверсию на ж/д путях в Подмосковье

Задержаны трое подростков, которые повредили в Подмосковье железнодорожные пути на перегоне Курского направления, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.

По данным агентства, трое восьмиклассников через Телеграм получили задание от неизвестного. Он предложил школьникам за вознаграждение повредить ж/д пути. Подростки получили все необходимый инструкции и в назначенное время прибыли на место, где совершили диверсию. свои действия они записали на камеру мобильника.

«Обращаем внимание, что указанные противоправные деяния в зависимости от обстоятельств квалифицируются по статье 205 УК России "Террористический акт" или статье 281 УК России "Диверсия", за которые предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста», - подчеркнули в УФСБ.

