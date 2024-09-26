ФСБ задержала шестерых россиян, в том числе подростков, за поджоги транспортных объектов

В Иркутской, Нижегородской и Самарской областях сотрудники ФСБ задержали шестерых человек, включая троих подростков, причастных к поджогам на объектах железнодорожного транспорта и связи. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

«Установлены и задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть граждан России, причастных к поджогам объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и связи, трое из которых несовершеннолетние, 2007 и 2009 годов рождения <...> В ходе допросов наряду с признательными показаниями подозреваемых получены доказательства их вовлечения украинскими спецслужбами в преступную деятельность за выплату вознаграждения в размере от 10 до 15 тысяч рублей», – заявили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела о теракте, проводится процессуальная оценка наличия в действиях задержанных признаков преступления, предусмотренного статьей о госизмене. По совокупности подозреваемым грозит наказание от 12 до 20 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.