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Руc Тат
СВО 5 октября 2023 11:03

ФСБ задержала россиянина за передачу ВСУ сведений о движении военной техники

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Сотрудники ФСБ задержали жителя города Гусь-Хрустальный во Владимирской области. Его обвиняют в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщают в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что мужчина за денежное вознаграждение предоставлял сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области. Факт получения денег подтверждается распиской и фотоотчетом.

В ведомстве указали, что действия россиянина были своевременно взяты под контроль, задокументирована его переписка.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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#спецоперация на Украине #фсб
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