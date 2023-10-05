ФСБ задержала россиянина за передачу ВСУ сведений о движении военной техники

Сотрудники ФСБ задержали жителя города Гусь-Хрустальный во Владимирской области. Его обвиняют в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщают в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что мужчина за денежное вознаграждение предоставлял сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области. Факт получения денег подтверждается распиской и фотоотчетом.

В ведомстве указали, что действия россиянина были своевременно взяты под контроль, задокументирована его переписка.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.