ФСБ задержала россиянина, который пытался отравить работников завода в ярославской области по заказу спецслужб Киева. Он признался, что был завербован через соцсети.

Как сообщает РИА Новости, он писал в постах призывы к остановке СВО на Украине и уничтожению сотрудников ФСБ и МВД.

Россиянин рассказал, что на него в соцсетях вышел представитель Украины и предложил совершить теракт. На него возбудили уголовное дело по статье «Теракт» и заключили под стражу.

В феврале прошлого года украинские спецслужбы предприняли попытку отравить главу Запорожской области Евгения Балицкого с помощью яда BZ, и также в Санкт-Петербурге были задержаны сторонники националистических взглядов, которые собрались отправить отравленную гуманитарную помощь в зону спецоперации в ДНР, получив от кураторов химические отравляющие вещества. Они смешивали яд с кашами, крупами, растворимым кофе и сахаром.