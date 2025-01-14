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ФСБ задержала россиянина, который пытался отравить работников завода по заказу спецслужб
ФСБ задержала россиянина, который пытался отравить работников завода в ярославской области по заказу спецслужб Киева. Он признался, что был завербован через соцсети.
Как сообщает РИА Новости, он писал в постах призывы к остановке СВО на Украине и уничтожению сотрудников ФСБ и МВД.
Россиянин рассказал, что на него в соцсетях вышел представитель Украины и предложил совершить теракт. На него возбудили уголовное дело по статье «Теракт» и заключили под стражу.
В феврале прошлого года украинские спецслужбы предприняли попытку отравить главу Запорожской области Евгения Балицкого с помощью яда BZ, и также в Санкт-Петербурге были задержаны сторонники националистических взглядов, которые собрались отправить отравленную гуманитарную помощь в зону спецоперации в ДНР, получив от кураторов химические отравляющие вещества. Они смешивали яд с кашами, крупами, растворимым кофе и сахаром.
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