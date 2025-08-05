ФСБ задержала россиянина, готовившего убийство гендиректора оборонного предприятия

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, участвовавшего в подготовке убийства главы оборонного предприятия.

Как сообщает ТАСС, он через мессенджер установил конфиденциальное сотрудничество с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.

По заданию россиянин приехал в Трубчевский район Брянской области для изъятия сброса с БПЛА, содержащего огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, которые в дальнейшем планировались к использованию для убийства гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий на территории Белгорода.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России».