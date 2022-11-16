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Происшествия
16 ноября 2022  10:11
Павел Климчак

ФСБ задержала польского дипломата после получения взятки в 20 тысяч евро

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Сотрудники ФСБ задержали в России гражданку Польши с дипломатическим статусом в момент, когда она получала взятку в 20 тысяч евро. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство.

ФСБ также опубликовало оперативную съемку с моментом задержания женщины.

Взятка польскому дипломату давалась за поддельные документы на провоз контрабандного алкоголя. Дипломата объявили persona non grata, ей предложили в течение недели покинуть страну.

#взятка #дипломаты #польша
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