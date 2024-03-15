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ФСБ задержала москвича, запускавшего беспилотники у военных объектов по заданию Киева
Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, который по заданию украинских спецслужб собирал и запускал беспилотники возле объектов Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Как указано в сообщении, задержанный установил контакт с представителями спецслужб Украины и одной из националистических военизированных террористических организаций. По их заданию он осуществлял сборку и запуск дронов для создания ложных целей для российских систем ПВО.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене. Ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.
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