ФСБ задержала мошенников, причастных к работе украинских колл-центров

Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ задержали группу лиц, причастных к организации и функционированию узла связи, использовавшегося украинскими колл-центрами для вымогательства денег у граждан РФ. Об этом сообщают ЦООС ФСБ.

«Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование вооруженных сил Украины», - отмечают в ведомстве.

По предварительным данным, таким образом мошенники обманули россиян более чем на 7 млрд рублей.

Всего установлены и задержаны пять участников указанной группы, им предъявлены обвинения по статье «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.