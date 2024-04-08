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ФСБ задержала мошенников, причастных к работе украинских колл-центров
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ задержали группу лиц, причастных к организации и функционированию узла связи, использовавшегося украинскими колл-центрами для вымогательства денег у граждан РФ. Об этом сообщают ЦООС ФСБ.
«Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование вооруженных сил Украины», - отмечают в ведомстве.
По предварительным данным, таким образом мошенники обманули россиян более чем на 7 млрд рублей.
Всего установлены и задержаны пять участников указанной группы, им предъявлены обвинения по статье «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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