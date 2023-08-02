ФСБ задержала краснодарца, который готовил теракт в Армавире

Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодарского края по подозрению в подготовке взрыва на Кубани, сообщает ТАСС.

Отмечается, что мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территории объекта правоохранительных структур в Армавире. Сотрудникам ФСБ удалось задержать злоумышленника.

«В настоящее время против него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту" УК РФ», – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что житель Краснодарского края собрал взрывное устройство и хранил его в своем доме.