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Происшествия 2 августа 2023 18:15

ФСБ задержала краснодарца, который готовил теракт в Армавире

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодарского края по подозрению в подготовке взрыва на Кубани, сообщает ТАСС.

Отмечается, что мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территории объекта правоохранительных структур в Армавире. Сотрудникам ФСБ удалось задержать злоумышленника.

«В настоящее время против него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту" УК РФ», – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что житель Краснодарского края собрал взрывное устройство и хранил его в своем доме.

#фсб #подготовка теракта
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