ФСБ задержала группу руководителей Минэкономразвития, занимавшихся рейдерством

ФСБ РФ сообщила о раскрытии преступной группы коррупционеров из числа высших должностных лиц Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края, передает ТАСС.

В ведомстве сообщают, что ОПГ причастна к рейдерскому захвату компании по добыче минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края. Это было сделано «в целях так называемого рейдерского захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юридических лиц».

У подозреваемых провели 17 обысков на территории Московского региона и Ставропольского края, во время которых обнаружили наличные денежные средства, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.

«В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела о превышении должностных полномочий, краже и вымогательстве. Им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», –отметили в ФСБ.