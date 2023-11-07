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Руc Тат
Происшествия 7 ноября 2023 14:18

ФСБ задержала группу фальшивомонетчиков, печатавших до 2 млрд рублей в год

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ФСБ сообщила о задержании группы фальшивомонетчиков. Деятельность преступного сообщества пресекли в Москве, Петербурге, Дагестане, Крыме и еще в ряде областей, сообщает ТАСС.

По данным агентства, основная часть фальшивых купюр сбывалась через Даркнет и распространялась по России, а остальная – через закладчиков и личные встречи участников группы с проверенными покупателями фальсификатов.

Последние расплачивались за фальшивку криптовалютой, после чего получали координаты с тайниками. Преступная группа действовала с лета 2018 года, а объем производимых фальшивых денег достигал 2 млрд рублей в год.

В процессе расследования правоохранители изъяли более 20 млн поддельных рублей, а также оборудование для печати денег. Под стражу заключены 24 фигуранта дела. Против них возбуждены уголовные дела об изготовлении, хранении, транспортировке или сбыте поддельных денег.

#Фальшивомонетчики
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