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ФСБ задержала группу фальшивомонетчиков, печатавших до 2 млрд рублей в год
ФСБ сообщила о задержании группы фальшивомонетчиков. Деятельность преступного сообщества пресекли в Москве, Петербурге, Дагестане, Крыме и еще в ряде областей, сообщает ТАСС.
По данным агентства, основная часть фальшивых купюр сбывалась через Даркнет и распространялась по России, а остальная – через закладчиков и личные встречи участников группы с проверенными покупателями фальсификатов.
Последние расплачивались за фальшивку криптовалютой, после чего получали координаты с тайниками. Преступная группа действовала с лета 2018 года, а объем производимых фальшивых денег достигал 2 млрд рублей в год.
В процессе расследования правоохранители изъяли более 20 млн поддельных рублей, а также оборудование для печати денег. Под стражу заключены 24 фигуранта дела. Против них возбуждены уголовные дела об изготовлении, хранении, транспортировке или сбыте поддельных денег.
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