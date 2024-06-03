ФСБ задержала группу диверсантов, готовивших теракты против Черноморского флота

В Севастополе задержали пятерых украинских диверсантов, готовивших теракты против Черноморского флота, сообщили в ЦОС ФСБ.

«Взрывные устройства и средства поражения доставлялись агентами с территории Украины почтовыми отправлениями, автобусными перевозками и закладывались в тайники. Фотографии с координатами тайников пересылались украинским кураторам, которые впоследствии ставили задачи исполнителям по совершению конкретной диверсии или теракта. Все участники не были знакомы друг с другом», – указывается в сообщении.

Во время обысков у членов группы обнаружены три готовых к применению самодельных взрывных устройства, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 5 кг, 600 грамм тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.