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ФСБ задержала группу диверсантов, готовивших теракты против Черноморского флота
В Севастополе задержали пятерых украинских диверсантов, готовивших теракты против Черноморского флота, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Взрывные устройства и средства поражения доставлялись агентами с территории Украины почтовыми отправлениями, автобусными перевозками и закладывались в тайники. Фотографии с координатами тайников пересылались украинским кураторам, которые впоследствии ставили задачи исполнителям по совершению конкретной диверсии или теракта. Все участники не были знакомы друг с другом», – указывается в сообщении.
Во время обысков у членов группы обнаружены три готовых к применению самодельных взрывных устройства, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 5 кг, 600 грамм тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств.
В настоящее время возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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