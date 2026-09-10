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Происшествия 10 сентября 2026 09:10

ФСБ задержала экс-охранника посольства Великобритании по подозрению в госизмене

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45-летний россиянин, бывший сотрудник охраны посольства Великобритании, задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным правоохранителей, мужчина собирал сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного под псевдонимом Апостол Дмитрий. Экс-охранник посольства собирал информацию об адресах проживания дипломатов, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства.

В силовом ведомстве установили, что данные сведения планировал использовать киевский режим для подготовки терактов против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении.

#госизмена #фсб #задержание
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