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Происшествия 4 сентября 2026 11:22

ФСБ задержала двоих россиян, передававших врагам сведения об участниках СВО

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Двоих россиян задержали в Костромской области сотрудники ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанным вменяют госизмену. По данным правоохранителей, мужчины в возрасте 48 и 45 лет через Telegram связались с представителем спецслужб Украины и по его указке собирали и передавали врагам сведения об участниках СВО. Кроме того, злоумышленники переводили деньги на нужды украинских вооруженных формирований, а также хранили оружие.

Во время обысков по местам проживания подозреваемых изъяты самозарядный пистолет системы Токарева (ТТ) калибра 7,62 мм, патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов того же калибра к нарезному оружию.

#госизмена #фсб
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