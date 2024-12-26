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ФСБ задержала четверых россиян за подготовку покушений на военных Минобороны РФ
ФСБ задержала четверых россиян, которые готовили покушения на высокопоставленных военных Минобороны РФ. Теперь им грозит пожизненный срок.
Как сообщает ТАСС, житель Москвы, которого завербовали украинские спецслужбы, проводил по их заданию разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ и членов их семей. Полученные материалы он отправлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак.
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