ФСБ задержала более 100 человек за незаконный оборот оружия в 40 субъектах России

ФСБ задержала более 100 подпольных оружейников в 40 регионах России, изъяв 355 единиц огнестрельного оружия, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Сообщается, что оперативники пресекли незаконную деятельность 109 жителей различных субъектов страны, которые занимались незаконным оборотом оружия и восстановлением боевых характеристик гражданских образцов в подпольных мастерских, а также их продажей.

По данным спецслужб, из незаконного оборота были изъяты 355 единиц оружия — пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, а также значительное количество боеприпасов и взрывчатых веществ. «Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – добавили в ФСБ.

Спецмероприятия прошли в Москве, Донецкой Народной Республике, республиках Адыгея, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.