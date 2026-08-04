ФСБ задержала агента Украины, который делал БПЛА с помощью 3D-принтера в Крыму

ФСБ задержала 33-летнего мужчину в Крыму по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным правоохранителей, задержанный – житель Красноперекопска, уроженец Херсонской области. Мужчину завербовал сотрудник СБУ в мессенджере Telegram. По указанию куратора, злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений ВС РФ и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова.

Кроме того, мужчина, по заданию куратора, делал беспилотники: печатал отдельные комплектующие на 3D-принтере, а также собирал БПЛА, в том числе оборудованные устройствами для автоматического сброса боеприпасов. У задежанного изъяли 22 БПЛА.