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Происшествия 7 декабря 2023 13:50

ФСБ задержала 42-летнего жителя Ялты, который призывал расправляться с русскими

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За призывы к насилию против русских ФСБ был задержан 42-летний житель Ялты, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина публиковал в Telegram сообщения, в которых призывал к насилию в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности. В виду имеются россияне.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит срок до 5 лет.

#экстремизм #Ялта
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