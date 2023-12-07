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ФСБ задержала 42-летнего жителя Ялты, который призывал расправляться с русскими
За призывы к насилию против русских ФСБ был задержан 42-летний житель Ялты, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, мужчина публиковал в Telegram сообщения, в которых призывал к насилию в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности. В виду имеются россияне.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит срок до 5 лет.
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