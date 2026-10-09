ФСБ: За поджоги по заданию украинских спецслужб 39 человек получили сроки

Сроки до 26 лет получили 39 человек, выполнявших поджоги по заданию украинских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Всех преступников завербовали через группы по поиску быстрого заработка в Telegram. Кураторы обещали крупный гонорар, а также помощь в уходе от ответственности и выезде за рубеж. Всего было завербовано 39 человек из 17 регионов РФ – они совершали поджоги авиационной техники, объектов транспорта и связи, а также планировали диверсии на железнодорожной инфраструктуре.

После выполнения заданий вербовщики либо блокировали исполнителей, либо перечисляли им суммы заметно меньше обещанных.

«В судебном порядке указанные лица признаны виновными в инкриминируемых преступлениях, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 26 лет», – рассказали в ФСБ.