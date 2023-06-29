ФСБ выявило хищение бюджетных 100 млн рублей чиновниками Карачаево-Черкесии

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Вице-премьер Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова и еще несколько чиновников республики стали фигурантами уголовного дела о хищении 100 млн рублей бюджетных денег, выделенных на программу здравоохранения.

По данным официального представителя МВД по РФ Ирины Волк, организованная вице-премьером преступная группа занималась хищением денег, выделяемых государством на закупку в регионе лекарств, медоборудования, а также зарплату медработникам.

В числе задержанных сотрудники и руководство республиканской клинической больницы. На данный момент силовиками задержаны семь человек. Во время обысков по их месту жительства обнаружены крупные суммы денег.