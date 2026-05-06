Происшествия 6 мая 2026 08:31

ФСБ выявила украинских диверсантов в Константиновке, отследив их по полету БПЛА

ФСБ выявила две группы диверсантов в Константиновке, отследив полет их дрона. Об этом пишет ТАСС.

«Бойцы ФСБ выявили украинские беспилотники «Баба-яга», которыми украинские операторы БПЛА доставляли провизию и боеприпасы для диверсионно-террористических групп. Отследив полетные маршруты дронов, операторы «Горыныча» вскрыли и уничтожили две диверсионные группы», – рассказали в ведомстве.

Помимо диверсантов бойцы также уничтожили пункт управления беспилотниками и склад с боеприпасами ВСУ.

