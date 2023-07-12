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ФСБ выявила в Комсомольске-на-Амуре ячейку пособников террористов
ФСБ выявила террористическую ячейку в Комсомольске-на Амуре, оказывавших помощь террористам в Сирии, сообщает ТАСС.
Участники ячейки помогали членам организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
По данным агентства, задержаны выходцы из стран Центрально-Азиатского региона.
У них изъяли средства связи с экстремистским контентом и переписками в мессенджерах с действующими боевиками в Сирии.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Они заключены под стражу.
*Признана террористической, деятельность на территории Российской Федерации запрещена.
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