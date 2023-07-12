ФСБ выявила в Комсомольске-на-Амуре ячейку пособников террористов

ФСБ выявила террористическую ячейку в Комсомольске-на Амуре, оказывавших помощь террористам в Сирии, сообщает ТАСС.

Участники ячейки помогали членам организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

По данным агентства, задержаны выходцы из стран Центрально-Азиатского региона.

У них изъяли средства связи с экстремистским контентом и переписками в мессенджерах с действующими боевиками в Сирии.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Они заключены под стражу.

*Признана террористической, деятельность на территории Российской Федерации запрещена.