ФСБ выявила шпиона Великобритании, им оказался дипломат посольства

ФСБ выявила шпиона Великобритании. Им оказался второй секретарь посольства Британии в Москве Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием посольства в Москве», – рассказали в ФСБ.

В ведомстве рассказали, что 30-летний Джерардус намеренно указал ложные данные о себе, когда получал разрешение на въезд в Россию. Кроме того, ведомство выявило признаки того, что под дипломатическим прикрытием мужчина занимался разведкой. Так, он пытался узнать важную информацию во время неофициальных встреч с российскими экономическими экспертами.