news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ФСБ возбудила против россиянина уголовное дело о госизмене
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Следствие ФСБ подало ходатайство в Лефортовский суд Москвы об аресте россиянина по фамилии Хецоидзе за госизмену, сообщает РИА Новости.
«Ходатайство следствия об избрании Хецоидзе Г.Л. меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано 23 июня», – указано в сообщении.
Отмечается, что дата рассмотрения ходатайства пока не назначена, заседание должно пройти в закрытом режиме. Мужчине грозит 20 лет лишения свободы.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2