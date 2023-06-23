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Происшествия 23 июня 2023 14:54

ФСБ возбудила против россиянина уголовное дело о госизмене

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Следствие ФСБ подало ходатайство в Лефортовский суд Москвы об аресте россиянина по фамилии Хецоидзе за госизмену, сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следствия об избрании Хецоидзе Г.Л. меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано 23 июня», – указано в сообщении.

Отмечается, что дата рассмотрения ходатайства пока не назначена, заседание должно пройти в закрытом режиме. Мужчине грозит 20 лет лишения свободы.

#госизмена
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