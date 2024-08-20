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ФСБ возбудила дело на сотрудника научной организации после DDoS-атак в интересах Киева
Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника одной из научных организаций. Его задержали за попытку воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
По версии следствия, научный сотрудник самостоятельно установил контакт с представителями украинских спецслужб. После начала СВО он, по их указанию, проводил DDoS-атаки на критически важные объекты РФ, нанося ущерб информационной безопасности страны. Также он собирал сведения о российских военнослужащих и передвижении военной техники.
Кроме того, по данным ФСБ, он регулярно переводил деньги и криптовалюту на счета украинских фондов для приобретения вооружения, военной техники и экипировки для ВСУ. «Задержанный дал признательные показания», – сообщили в ЦОС.
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