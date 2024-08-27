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ФСБ возбудила дела против еще двух проникших в Суджу журналистов
Следственные органы ФСБ России инициировали уголовное преследование в отношении двух иностранных журналистов за нелегальное пересечение государственной границы РФ, сообщает ТАСС.
Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, под следствие попали сотрудник немецкой телерадиокомпании «Дойче велле» (признанной в России иностранным агентом) Николас Симон Коннолли и корреспондент украинского телеканала «1+1» Наталья Нагорная.
По данным ФСБ, журналисты незаконно проникли на территорию России в районе города Суджа Курской области, где вели видеосъемку. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.
ФСБ также отмечает, что с 17 августа аналогичные уголовные дела были возбуждены в отношении еще пяти иностранных журналистов за незаконное пересечение российской границы. Таким образом, общее число обвиняемых по этим делам достигло семи человек.
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