ФСБ возбудила дела против еще двух проникших в Суджу журналистов

Следственные органы ФСБ России инициировали уголовное преследование в отношении двух иностранных журналистов за нелегальное пересечение государственной границы РФ, сообщает ТАСС.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, под следствие попали сотрудник немецкой телерадиокомпании «Дойче велле» (признанной в России иностранным агентом) Николас Симон Коннолли и корреспондент украинского телеканала «1+1» Наталья Нагорная.

По данным ФСБ, журналисты незаконно проникли на территорию России в районе города Суджа Курской области, где вели видеосъемку. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.

ФСБ также отмечает, что с 17 августа аналогичные уголовные дела были возбуждены в отношении еще пяти иностранных журналистов за незаконное пересечение российской границы. Таким образом, общее число обвиняемых по этим делам достигло семи человек.