ФСБ возбудила дела на иностранных журналистов, незаконно проникнувших в Курскую область

ФСБ России возбудила уголовные дела против двух американских журналистов телеканала ABC и румынского репортера за незаконное пересечение границы в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, дела заведены на граждан США Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, работающих на австралийский телеканал ABC, а также на румынского журналиста Парбу Мирча с сайта HotNews. Все трое незаконно пересекли границу России в Курской области.

Как сообщает агентство, с 17 августа ФСБ возбудила уголовные дела против 12 иностранных журналистов за аналогичные правонарушения.