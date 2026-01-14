ФСБ в Челнах поймала иностранца, который хотел выехать за границу и стать террористом

В Набережных Челнах сотрудники УФСБ по Татарстану поймали гражданина одной из стран Центральной Азии, который хотел выехать на территорию ближневосточного государства и присоединиться к международной организации, признанной в России террористической.

По данным ведомства, мужчина планировал участие в деятельности этой структуры, что подпадает под статью УК «Организация деятельности террористической организации и участие в ней».

Мужчине объявили официальное предостережение.