ФСБ в Челнах поймала иностранца, который хотел выехать за границу и стать террористом
В Набережных Челнах сотрудники УФСБ по Татарстану поймали гражданина одной из стран Центральной Азии, который хотел выехать на территорию ближневосточного государства и присоединиться к международной организации, признанной в России террористической.
По данным ведомства, мужчина планировал участие в деятельности этой структуры, что подпадает под статью УК «Организация деятельности террористической организации и участие в ней».
Мужчине объявили официальное предостережение.