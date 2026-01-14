news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 14 января 2026 14:31

ФСБ в Челнах поймала иностранца, который хотел выехать за границу и стать террористом

Читайте нас в
Телеграм

В Набережных Челнах сотрудники УФСБ по Татарстану поймали гражданина одной из стран Центральной Азии, который хотел выехать на территорию ближневосточного государства и присоединиться к международной организации, признанной в России террористической.

По данным ведомства, мужчина планировал участие в деятельности этой структуры, что подпадает под статью УК «Организация деятельности террористической организации и участие в ней».

Мужчине объявили официальное предостережение.

#УФСБ РФ по РТ #экстремизм и терроризм
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане выбрали 51 учреждение СПО для эксперимента по сдаче двух ОГЭ

В Татарстане выбрали 51 учреждение СПО для эксперимента по сдаче двух ОГЭ

13 января 2026
Путин передал во временное управление завод в «Алабуге» и другие активы датской Rockwool

Путин передал во временное управление завод в «Алабуге» и другие активы датской Rockwool

13 января 2026