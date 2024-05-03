ФСБ уничтожила прибывшего в РФ из Литвы диверсанта военной разведки Украины

Согласно информации, предоставленной Центром общественных связей ФСБ России, был устранен диверсант из военной разведки Украины, приехавший из Литвы с целью осуществления терактов на территории военных и энергетических объектов в Московской области и Ленинградской области, сообщает ТАСС.

Было выявлено, что под руководством ГУР МО Украины мужчина планировал проведение ряда террористических акций на российской территории, включая нападения на объекты Министерства обороны РФ в Московской области, а также на участников одного из добровольческих батальонов и связанный с ним волонтерский центр в Санкт-Петербурге.

Диверсант был обнаружен во время обыска укрытия с оружием в Гатчинском районе Ленинградской области, которое предполагалось использовать для теракта на нефтяном терминале в Тосненском районе. Во время задержания он оказал сопротивление, используя огнестрельное оружие, и был обезврежен.