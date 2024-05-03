Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ФСБ уничтожила прибывшего в РФ из Литвы диверсанта военной разведки Украины
Согласно информации, предоставленной Центром общественных связей ФСБ России, был устранен диверсант из военной разведки Украины, приехавший из Литвы с целью осуществления терактов на территории военных и энергетических объектов в Московской области и Ленинградской области, сообщает ТАСС.
Было выявлено, что под руководством ГУР МО Украины мужчина планировал проведение ряда террористических акций на российской территории, включая нападения на объекты Министерства обороны РФ в Московской области, а также на участников одного из добровольческих батальонов и связанный с ним волонтерский центр в Санкт-Петербурге.
Диверсант был обнаружен во время обыска укрытия с оружием в Гатчинском районе Ленинградской области, которое предполагалось использовать для теракта на нефтяном терминале в Тосненском районе. Во время задержания он оказал сопротивление, используя огнестрельное оружие, и был обезврежен.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников