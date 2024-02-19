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ФСБ уничтожила агента СБУ, готовившего теракт против политика из Запорожья
ФСБ РФ нейтрализовала украинского агента, который перед выборами собирался устроить теракт против одного из политиков Запорожской области, сообщает ТАСС.
Отмечается, что злоумышленник был завербован СБУ и намеревался в преддверии электорального цикла 2024 года использовать самодельное взрывное устройство, чтобы устроить теракт.
По данным агентства, при попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление, вследствие чего был нейтрализован.
Во время осмотра места происшествия был найден пистолет Макарова и боеприпасы.
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