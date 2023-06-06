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Происшествия 6 июня 2023 09:04

ФСБ: Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы

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Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы, сообщает РИА со ссылкой на ФСБ.

В ведомстве рассказали о задержании двух пилотов военной разведки Минобороны Украины, которые дали показания о подготовке терактов в РФ.

Также в ФСБ заявили, что военная разведка Украины создала авиачасть для совершения диверсий в РФ с применением легкомоторных самолетов. Стоит отметить, что с начала года это подразделение осуществило 5 боевых вылетов на территорию России.

#теракт
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