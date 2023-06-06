news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ФСБ: Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы, сообщает РИА со ссылкой на ФСБ.
В ведомстве рассказали о задержании двух пилотов военной разведки Минобороны Украины, которые дали показания о подготовке терактов в РФ.
Также в ФСБ заявили, что военная разведка Украины создала авиачасть для совершения диверсий в РФ с применением легкомоторных самолетов. Стоит отметить, что с начала года это подразделение осуществило 5 боевых вылетов на территорию России.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2