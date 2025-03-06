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Происшествия 6 марта 2025 11:08

ФСБ сорвала попытку украинской разведки получить данные школьников для вербовки

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ФСБ сорвала попытку военной разведки Украины получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья через рассылку писем с ресурсов молодежных военно-патриотических организаций. Операция, координировавшаяся спецслужбами НАТО, планировалась для вербовки подростков и вовлечения их в диверсионные действия против России.

Как уточнили в ФСБ, украинские спецслужбы незаконно взломали информационные системы учебно-методического центра «Авангард» и движения «Юнармия».

Взломав электронные почты, они украли сканы писем с приглашениями на «Военно-патриотический диктант — 2024», искажали их содержание, а затем массово рассылали поддельные файлы в школы. Целью было получить данные детей для дальнейшей вербовки и организации терактов на территории РФ.

Действия ГУР МО были заблокированы, угроза минимизирована. Расследование продолжается. Это не первый случай, когда Украина пытается использовать молодежь в своих интересах, однако российские спецслужбы продолжают оперативно пресекать такие попытки.

#вербовка #школьники
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