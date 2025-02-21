ФСБ сорвала планы восьми россиян из разных регионов совершить теракты

ФСБ сорвала планы восьми россиян из шести регионов совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных.

Как сообщают РИА Новости, эти люди, по указке Киева также поджигавшие объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, по приговору суда получили от 16 до 22 лет.

На территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми человек, которые подожогли объекты транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций, а также планировали совершить террористические акты в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение.

Выяснилось, для вовлечения указанных лиц в диверсионно-террористическую деятельность спецслужбы Украины использовали популярные мессенджеры, а также различные открытые интернет-площадки, где размещались объявления о «быстром заработке».

Суд признал их виновными по статьям «Террористический акт», «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», «Диверсия», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем», «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Государственная измена» и приговорил к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием от 3 до 5 лет наказания в тюрьме.

Украинские спецслужбы ведут активную работу в интернете, социальных сетях и мессенджерах, чтобы вовлечь россиян в противоправную деятельность. Вербовщики сообщают, что действия якобы будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не превышает 30 тысяч рублей.