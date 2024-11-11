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СВО 11 ноября 2024 08:59

ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета

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ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России.

Благодаря данным, которые получили контрразведчики, российские военные смогли эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ.

Как сообщают РИА Новости, сотрудники ГУ разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на украинскую территорию.

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