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ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета
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ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России.
Благодаря данным, которые получили контрразведчики, российские военные смогли эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ.
Как сообщают РИА Новости, сотрудники ГУ разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на украинскую территорию.
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