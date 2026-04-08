ФСБ сообщила о задержании агента Украины, передававшего сведения о ПВО в Крыму

В ФСБ сообщили о задержании агента спецслужб Украины, передававшего сведения о работе систем ПВО в Крыму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Задержана агент украинских спецслужб, осуществлявшая сбор сведений о местах дислокации объектов Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Крымского полуострова», – рассказали в ведомстве.

По информации ФСБ, 25-летняя жительница Симферопольского района через Telegram вышла на связь с работником украинского ГУР. Под его кураторством она передавала сведения о местах дислокации военных объектов, системы ПВО, а также их передвижениях. После этого спецслужбы Украины использовали эту информацию для нанесения ударов по позициям ВС РФ.

Суд заключил девушку под стражу на два месяца.