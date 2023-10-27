ФСБ сообщила о задержании администраторов украинских СМИ и телеграм-чата

Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области администраторов информационных ресурсов украинского СМИ «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь – Це Украина», используемых иностранной разведкой для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона. Об этом сообщают в ЦОС ведомства.

Как указано в сообщении, администраторы информресурсов склоняли жителей региона к сбору и передаче им сведений о местах дислокации и передвижения российских военнослужащих, военной техники. Кроме того, они распространяли материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность и формирующие антироссийскую повестку.

Несмотря на предпринятые меры конспирации, оперативникам удалось обнаружить преступников.

«Один из агентов, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем. При проведении обыска в его квартире обнаружено СВУ, автомат АКМС, граната РГН», – указали в ведомстве.

В результате допросов задержанные дали признательные показания о своей работе по заданиям украинской военной разведки.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Формируется доказательная база для привлечения к уголовной ответственности по статьям «Государственная измена», «Шпионаж».