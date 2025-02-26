ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Ставрополе

В Ставрополе сотрудники ФСБ задержали выходца из Центральной Азии, который планировал совершить ряд террористических атак на объекты органов власти и силового блока Ставропольского края, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По информации ФСБ, задержанный – гражданин одного из государств Центральной Азии, разделяющий взгляды украинской военизированной организации, признанной в РФ террористической. Следуя указаниям куратора, находящегося на территории Украины, он готовил нападения с использованием «коктейлей Молотова» на здания органов власти и силовых структур Ставропольского края, включая главные управления МВД и МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя.

По информации ЦОС, злоумышленник провел разведку местности, приобрел необходимые компоненты и химические вещества для создания взрывных устройств. После осуществления терактов он намеревался уехать на Украину и присоединиться к рядам ВСУ.

В месте проживания задержанного были обнаружены и конфискованы готовые к использованию бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи, содержащие инструкции от украинского куратора. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту.