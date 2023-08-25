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ФСБ сообщает, что за поджогами объектов РЖД, МВД и МО стоят украинские спецслужбы
По данным ФСБ России, поджоги объектов, принадлежащих Минобороны, МВД и РЖД, имеют своим источником украинские спецслужбы. Согласно информации, размещенной ФСБ РФ, украинские спецслужбы распространяют объявления о возможности «быстрого заработка» через интернет, обещая выплаты в размере 10-20 тысяч рублей за выполнение определенных заданий, сообщает РИА Новости.
Результаты проведенных ФСБ РФ расследований свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб, отмечают в агентстве.
Для подбора лиц для совершения поджогов украинские спецслужбы предпочитают ориентироваться на молодежь, пожилых граждан, маргинальных личностей и людей с психическими расстройствами, которые могут не полностью осознавать серьезность своих действий.
Еще один распространенный инструмент для вовлечения граждан в поджоги – мошеннические звонки от якобы представителей служб безопасности, следователей или полицейских, которые не только похищают средства доверчивых людей, но и склоняют их к совершению преступлений.
После того, как человек выполняет то, что от него требуется, вербовщики исчезают, хотя до этого они обещают помочь решить проблемы с правоохранительными органами.
Отмечается, что на сегодняшний день все поджоги раскрыты, а в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт, диверсия и по другим тяжким и особо тяжким статьям, предусматривающим до 19 лет колонии.
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