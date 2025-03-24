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Происшествия 24 марта 2025 10:17

ФСБ России задержала российского чиновника за госизмену

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Сотрудники ФСБ задержали за госизмену сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным следствия, мужчина сотрудничал с представителями Украины для содействия в деятельности, направленной против безопасности России.

«В 2024 году задержанный инициативно передал украинской стороне сведения о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий Российской Федерации, а также местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ», – отметили в ФСБ.

В настоящее время задержанный заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье « Государственная измена».

#фсб #госизмена
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