ФСБ России арестовала двух украинских агентов в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали двух россиян по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, двое россиян, выполняя задание иностранной разведки, собрали и передали представителю спецслужбы Украины данные о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа. За передачу сведений они получили денежное вознаграждение.

В настоящее время мужчины находятся в СИЗО. Проводятся необходимые следственные действия.