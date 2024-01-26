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Происшествия 26 января 2024 12:01

ФСБ России арестовала двух украинских агентов в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали двух россиян по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, двое россиян, выполняя задание иностранной разведки, собрали и передали представителю спецслужбы Украины данные о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа. За передачу сведений они получили денежное вознаграждение.

В настоящее время мужчины находятся в СИЗО. Проводятся необходимые следственные действия.

#госизмена
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