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ФСБ России арестовала двух украинских агентов в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали двух россиян по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
По данным ведомства, двое россиян, выполняя задание иностранной разведки, собрали и передали представителю спецслужбы Украины данные о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа. За передачу сведений они получили денежное вознаграждение.
В настоящее время мужчины находятся в СИЗО. Проводятся необходимые следственные действия.
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