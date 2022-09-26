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Ру Тат
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Политика
26 сентября 2022  20:59

ФСБ рассказала о высылке японского консула за «шпионскую акцию»

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Федеральная службе безопасности задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори, обвинив в проведении «шпионской акции». Дипломат объявлен персоной нон грата, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», — заявили в российской спецслужбе.

Консул работал в японском Генеральном консульстве во Владивостоке. За деятельность, несовместимую со статусом дипломата, его объявили персоной нон грата, а Японии заявили протест по дипломатическим каналам.

На опубликованной ФСБ видеозаписи похожий на Тацунори мужчина сидит вместе с девушкой в ресторане. Та передает ему какие-то бумаги, которые он затем убирает к себе, замечает РБК.

Ролик включает и фрагмент допроса дипломата. На вопросы о том, понимает ли он, что нарушил российские законы и собирал у граждан РФ за деньги данные о внутриполитической и экономической обстановке, в том числе закрытого характера, консул ответил: «Сейчас понял».

#фсб #шпионаж
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