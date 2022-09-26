ФСБ рассказала о высылке японского консула за «шпионскую акцию»

Федеральная службе безопасности задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори, обвинив в проведении «шпионской акции». Дипломат объявлен персоной нон грата, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», — заявили в российской спецслужбе.

Консул работал в японском Генеральном консульстве во Владивостоке. За деятельность, несовместимую со статусом дипломата, его объявили персоной нон грата, а Японии заявили протест по дипломатическим каналам.

На опубликованной ФСБ видеозаписи похожий на Тацунори мужчина сидит вместе с девушкой в ресторане. Та передает ему какие-то бумаги, которые он затем убирает к себе, замечает РБК.

Ролик включает и фрагмент допроса дипломата. На вопросы о том, понимает ли он, что нарушил российские законы и собирал у граждан РФ за деньги данные о внутриполитической и экономической обстановке, в том числе закрытого характера, консул ответил: «Сейчас понял».