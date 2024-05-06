ФСБ рассекретила признание адъютанта Гитлера о роли СССР в битве при Арденнах

Управление ФСБ по Ивановской области сегодня опубликовало свидетельство бывшего личного адъютанта Гитлера о том, как СССР помог войскам Великобритании и США выйти из тяжелого положения в самой кровопролитной для них в годы Второй мировой войны битве при Арденнах.

В пояснении к историческим документам, размещенным на сайте ФСБ, говорится, что в ходе боев за Берлин весной 1945 года в плен к советской армии попал бывший адъютант Гитлера Отто Гюнше, который, находясь в следственной тюрьме в Москве, дал показания о событиях в ставке диктатора в последние месяцы войны.

Отмечается, что в 1948 году Госдепартамент США опубликовал сборник документов под заголовком «Нацистско-советские отношения, 1939–1941: документы из архивов Министерства иностранных дел Германии», в ответ на это в «Правде» вышло заявления Совинформбюро «Фальсификаторы истории», в котором говорилось о переговорах американцев и англичан с представителями нацистской Германии по вопросу о заключении сепаратного мира в 1941, 1942 и 1943 годах.

«При этом ни Великобритания, ни США о результатах этих переговоров не поставили в известность СССР», — подчеркивается в тексте.

22 апреля 1948 года Гюнше написал заявление советскому правительству, в котором описал события, происходившие в ставке Гитлера в период подготовки и проведения наступления в Арденнах, и из которого следует, что первоначально успешное наступление немцев сорвалось благодаря «грандиозному наступлению, предпринятому русским командованием на всем фронте от Балтийского моря до Карпат».