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ФСБ рассекретила признание адъютанта Гитлера о роли СССР в битве при Арденнах
Управление ФСБ по Ивановской области сегодня опубликовало свидетельство бывшего личного адъютанта Гитлера о том, как СССР помог войскам Великобритании и США выйти из тяжелого положения в самой кровопролитной для них в годы Второй мировой войны битве при Арденнах.
В пояснении к историческим документам, размещенным на сайте ФСБ, говорится, что в ходе боев за Берлин весной 1945 года в плен к советской армии попал бывший адъютант Гитлера Отто Гюнше, который, находясь в следственной тюрьме в Москве, дал показания о событиях в ставке диктатора в последние месяцы войны.
Отмечается, что в 1948 году Госдепартамент США опубликовал сборник документов под заголовком «Нацистско-советские отношения, 1939–1941: документы из архивов Министерства иностранных дел Германии», в ответ на это в «Правде» вышло заявления Совинформбюро «Фальсификаторы истории», в котором говорилось о переговорах американцев и англичан с представителями нацистской Германии по вопросу о заключении сепаратного мира в 1941, 1942 и 1943 годах.
«При этом ни Великобритания, ни США о результатах этих переговоров не поставили в известность СССР», — подчеркивается в тексте.
22 апреля 1948 года Гюнше написал заявление советскому правительству, в котором описал события, происходившие в ставке Гитлера в период подготовки и проведения наступления в Арденнах, и из которого следует, что первоначально успешное наступление немцев сорвалось благодаря «грандиозному наступлению, предпринятому русским командованием на всем фронте от Балтийского моря до Карпат».
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