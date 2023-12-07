ФСБ раскрыла подрыв железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября. Теракт совершил гражданин Белоруссии, действовавший в интересах украинских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«Подозреваемый получал указания от другого гражданина Белоруссии, живущего в Литве и действующего под контролем украинских спецслужб», – указано в публикации.

Взрывные устройства террорист забрал из тайника, привез их в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов, сообщает ФСБ.

Задержанный дал признательные показания.