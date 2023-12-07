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ФСБ раскрыла подрыв железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле
ФСБ раскрыла подрыв железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября. Теракт совершил гражданин Белоруссии, действовавший в интересах украинских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
«Подозреваемый получал указания от другого гражданина Белоруссии, живущего в Литве и действующего под контролем украинских спецслужб», – указано в публикации.
Взрывные устройства террорист забрал из тайника, привез их в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов, сообщает ФСБ.
Задержанный дал признательные показания.
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