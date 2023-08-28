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ФСБ раскрыла информатора США, который собирал данные об СВО
Сотрудники ФСБ России пресекли в Москве противоправную деятельность информатора посольства США Роберта Шонова, сообщает на сайте ЦОС ФСБ РФ.
Как выяснилось, с осени 2022 бывший сотрудник генконсульства США во Владивостоке гражданин РФ Роберт Шонов выполнял задания сотрудников США в Москве и собирал информацию об СВО и мобилизации. Кроме того, он собирал для США данные о проблемных моментах в регионах России и их возможное влияние в преддверии выборов президента РФ.
Отмечается, что по делу планируется допросить дипломатов США Силлина и Бернстайна, посольству в Москве уже направлены соответствующие повестки.
Ранее бывший сотрудник посольства США в России Роберт Шонов был арестован по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Позднее Лефортовский районный суд Москвы продлил Шонову арест еще на три месяца.
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