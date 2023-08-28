ФСБ раскрыла информатора США, который собирал данные об СВО

Сотрудники ФСБ России пресекли в Москве противоправную деятельность информатора посольства США Роберта Шонова, сообщает на сайте ЦОС ФСБ РФ.

Как выяснилось, с осени 2022 бывший сотрудник генконсульства США во Владивостоке гражданин РФ Роберт Шонов выполнял задания сотрудников США в Москве и собирал информацию об СВО и мобилизации. Кроме того, он собирал для США данные о проблемных моментах в регионах России и их возможное влияние в преддверии выборов президента РФ.

Отмечается, что по делу планируется допросить дипломатов США Силлина и Бернстайна, посольству в Москве уже направлены соответствующие повестки.

Ранее бывший сотрудник посольства США в России Роберт Шонов был арестован по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Позднее Лефортовский районный суд Москвы продлил Шонову арест еще на три месяца.