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Происшествия 30 ноября 2023 10:17

ФСБ провела в Казани антитеррористические учения

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Оперативный штаб в РТ провел в Казани учения по пресечению преступлений террористической направленности на территории образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Основная цель учений – совершенствование взаимодействия Оперативного штаба с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти, а также со специальными и экстренными службами при условно совершенном теракте.

#УФСБ РФ по РТ
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