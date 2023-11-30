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ФСБ провела в Казани антитеррористические учения
Оперативный штаб в РТ провел в Казани учения по пресечению преступлений террористической направленности на территории образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.
Основная цель учений – совершенствование взаимодействия Оперативного штаба с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти, а также со специальными и экстренными службами при условно совершенном теракте.
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