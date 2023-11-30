ФСБ провела в Казани антитеррористические учения

Оперативный штаб в РТ провел в Казани учения по пресечению преступлений террористической направленности на территории образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Основная цель учений – совершенствование взаимодействия Оперативного штаба с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти, а также со специальными и экстренными службами при условно совершенном теракте.