ФСБ призывает татарстанцев не поддаваться на провокации на фоне спецоперации на Украине

В связи с политической обстановкой, сложившейся на территории Украины, УФСБ России по РТ отмечает рост распространения сообщений о ложных угрозах территористического характера с иностранных электронных почт в отношении жизненно важных объектов региона.

Увеличились случаи звонков с украинских операторов сотовой связи, цель звонивших – сбор данных о военнослужащих России, а также призывы к участию и проведению несанкционированных акций в Татарстане.

Массовые рассылки подобных сообщений и звонки активно используются деструктивно настроенными проукраинскими силами, чтобы распространять фейки, дискредитирующие армию России, а также для вербовки граждан страны, в частности жителей РТ.

В пресс-службе УФСБ России по РТ призывают: не поддавайтесь на различного рода провокации, тщательно проверяйте информацию, которую получаете из сомнительных источников, сообщайте в правоохранительные органы о публикациях в интернете, призывающих к организации несанкционированных акций.