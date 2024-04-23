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ФСБ пресекла теракт в Брянске, готовившийся сторонником украинских националистов
В Брянске предотвращен теракт, сообщает ТАСС.
По данным агентства, в Брянске был задержан гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в РФ террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта.
В процессе оперативных мероприятий было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, которое задержанный планировал использовать при совершении преступления.
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