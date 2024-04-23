ФСБ пресекла теракт в Брянске, готовившийся сторонником украинских националистов

В Брянске предотвращен теракт, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в Брянске был задержан гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в РФ террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта.

В процессе оперативных мероприятий было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, которое задержанный планировал использовать при совершении преступления.